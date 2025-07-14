Прямые рейсы между Москвой и Пхеньяном запустят с 27 июля

Время в пути составит около восьми часов

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Авиакомпания Nordwind с 27 июля начнет выполнять прямые рейсы между Москвой и столицей КНДР, сообщили в Минтрансе РФ.

Ранее Росавиация выдала допуск на выполнение регулярных рейсов авиакомпании Nordwind. "Впервые столицы России и КНДР свяжет прямое авиасообщение", - говорится в сообщении министерства.

Время в пути составит около восьми часов. Далее полеты будут выполняться с частотой один раз в месяц для формирования устойчивого спроса и загрузки авиарейсов, уточнили в Минтрансе.

Как заявляла представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва и Пхеньян договариваются об увеличении числа авианаправлений на фоне возобновления железнодорожного сообщения между Россией и Северной Кореей в июне.