Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке удобрений с 1 октября

Речь идет о нитратах калия и прочих нитратах, фосфатах калия, а также о минеральных или химических удобрениях, содержащих два или три питательных элемента

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Минпромторг РФ предлагает с 1 октября 2025 года по 31 августа 2026 года провести эксперимент по маркировке отдельных видов удобрений в потребительской упаковке. Соответствующий проект постановления правительства, подготовленный министерством, размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

"Провести с 1 октября 2025 года по 31 августа 2026 года (включительно) на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов удобрений в потребительской упаковке", - говорится в документе.

Речь идет о нитратах калия и прочих нитратах, фосфатах калия, а также о минеральных или химических удобрениях, содержащих два или три питательных элемента (азот, фосфор и калий), и прочих удобрениях.