Эксперты связали рост рынка РФ с ложными пессимистичными ожиданиями

По данным аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, российский фондовый рынок за час до закрытия основной торговой сессии начал резко расти, и всего за полчаса индекс Московской биржи прибавил почти 3%

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Рост российского фондового рынка на фоне заявлений президента США Дональда Трампа может быть связан с опасениями по поводу серьезных шагов в отношении России, но реальность оказалась мягче, считают опрошенные ТАСС эксперты.

По данным аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, российский фондовый рынок за час до закрытия основной торговой сессии начал резко расти, и всего за полчаса индекс Московской биржи прибавил почти 3%. "Для начала необходимо отметить, что резко падать индекс начал еще в прошлую пятницу, когда в США анонсировали очень важное заявление от Дональда Трампа по России на сегодня. В течение этих дней были спекуляции на данную тему, многие ожидали усиления санкционного давления на экономику РФ со стороны США и введение 500-процентных пошлин на третьи страны, которые являются внешнеторговыми партнерами РФ и покупают у нее энергоресурсы по ценам выше "потолка цен", - пояснил эксперт.

Эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Дмитрий Бабин подчеркнул, что сильное восходящее движение российского рынка акций является реакцией на заявление президента США по украинской ситуации, которое было анонсировано в пятницу и тогда спровоцировало серьезную просадку рынка РФ. "Ее удалось выкупить, так как многие опасались более серьезных угроз со стороны США, а также начала их немедленной реализации, а не отложенной", - отметил он.

Дополнительным позитивом, по словам Бабина, стало заявление Трампа, в котором он выразил надежду на то, что Россия и Украина будут стремиться к достижению мирного урегулирования как можно скорее.

Аналитик "Цифра брокера" Наталия Пырьева также согласилась, что рынок опасался серьезных шагов в отношении России, но реальность оказалась мягче. "Трамп по-прежнему настроен на урегулирование российско-украинского конфликта, и потенциальные пошлины рынок не испугали. Более того, президент США отметил высокий торговый потенциал России, что внушает оптимизм для российского фондового рынка на фоне потенциального выстраивания диалога между Россией и США и достижения взаимовыгодных соглашений в конечном счете", - пояснила Пырьева .

По данным на 18:20 мск, индекс Мосбиржи рос на 2,42% - до 2 705,92 пункта, индекс РТС находился на отметке 1 087,66 пункта (+1,78%). К 18:39 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и находился на уровне 2 714,16 пункта (+2,73%), индекс РТС составлял 1 090,97 пункта (+2,09%).

Трамп заявил, что США и Североатлантический альянс договорились о поставках американских вооружений Украине за счет европейских стран. Он также отметил, что считает новый санкционный пакет о введении против РФ и ее партнеров торговых пошлин в размере 500% бессмысленным.

Президент США выразил уверенность в том, что и Москва, и Киев сделают шаги к урегулированию ситуации на Украине, и до применения новых американских санкций в отношении РФ дело вообще не дойдет.