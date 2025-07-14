Российский рынок акций закрылся умеренным ростом основных индексов

Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции золотодобытчика "Селигдара", отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов 14 июля вырос на 2,73%, до 2 714,14 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 2,09% - до 1 090,96 пункта.

Курс юаня снизился на 9 копеек, до 10,864 рублей.

"Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции золотодобытчика "Селигдара" после публикации операционных результатов за первое полугодие 2025 года", - отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

В наибольшем минусе, по словам эксперта, к завершению сессии находились акции "Башнефти" в связи с наступлением даты закрытия реестра для получения дивидендов.

Эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев прогнозирует, что во вторник курс доллара будет колебаться на уровне 77,5-79,5 рублей, юань - в диапазоне 10,75-11,05 рублей.

Как считают в Freedom Finance Global, 15 июля курс доллара будет колебаться в диапазоне 77-78,5 рублей, евро - 90-02 рублей, юаня - 10,7-11,2 рублей.