Минторг США: Вашингтон может ввести санкции и пошлины против торговых партнеров РФ

По словам главы ведомства Говарда Латника, такие меры могут быть приняты против "любого, кто ведет дела" с Россией

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Вашингтонская администрация может как наложить пошлины на поставки из стран, являющихся торговыми партнерами России, так и ввести санкции против них. Об этом сообщил журналистам министр торговли США Говард Латник.

Американский лидер Дональд Трамп ранее заявил, что Вашингтон намерен ввести импортные пошлины в размере около 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не договорятся относительно урегулирования на Украине. Действия в отношении государств, поддерживающих торговлю с Россией, Трамп назвал "вторичными пошлинами". Журналисты попросили Латника разъяснить, имел ли президент США в виду именно наложение пошлин или введение "вторничных санкций" в отношении этих стран.

"Можно сделать и то, и другое", - ответил американский министр торговли. "Можно применить пошлины, можно применить санкции. И то, и то является инструментом в его [Трампа] арсенале", - добавил он. По словам Латника, такие меры могут быть приняты против "любого, кто ведет дела" с Россией.

Латник привел в качестве примера заявления Трампа, сделанные ранее в 2025 году относительно Венесуэлы. Американский лидер тогда подчеркнул, что власти США будут вводить импортные пошлины в размере 25% в отношении тех стран, которые покупают нефть или газ у Венесуэлы.

Трамп, объявляя об упомянутых мерах в отношении России и ее торговых партнеров, отметил, что речь может идти о пошлинах в размере около 100%. Вместе с тем он выразил уверенность в том, что и Москва, и Киев сделают шаги к урегулированию на Украине и до применения этих мер дело вообще не дойдет. Американский лидер также отметил, что считает бессмысленным введение импортных пошлин в размере 500% в отношении торговых партнеров России. Такие тарифы предусматривает новый антироссийский законопроект, который был представлен в начале апреля двухпартийной группой членов Сената Конгресса США.