Минск готов обеспечить техобслуживание поставляемых в Петербург автобусов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил, что Санкт-Петербург заинтересован в поставках пассажирской и коммунальной техники

МИНСК, 14 июля. /ТАСС/. Белорусские специалисты готовы обеспечить техническое обслуживание поставляемых в Санкт-Петербург автобусов, которые производятся в республике. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором города Александром Бегловым.

Лидер страны напомнил, что Санкт-Петербург заинтересован в поставках пассажирской и коммунальной техники. "Мы это можем осуществлять. Мы это делаем, это основа наших торгово-экономических отношений с вашим городом. Мы будем стараться так, чтобы даже те, кто в этом очень заинтересован, - оппозиционные так называемые СМИ - не пиарились на том, что где-то какая-то неисправность у нашей техники. Поэтому я говорил вам, в чем здесь причина. Здесь не только конкуренция, здесь еще и обслуживание", - сказал Лукашенко.

По его словам, в случае необходимости Белоруссия может обеспечить техническое обслуживание проданной городу техники. "Если нужна эксплуатация для того, чтобы полностью потом за нее и отвечать, а не кивать на техническое обслуживание еще на кого-то. Это уже как вы захотите", - пояснил президент.

2 августа 2023 года в пресс-службе комитета по транспорту Санкт-Петербурга сообщили, что эксплуатация 137 автобусов Минского автомобильного завода приостановлена в связи с обнаружением неполадок, которые могут привести к возгоранию. Также в рамках новых договоров на закупку автобусов этой марки, заключенных предприятием в 2023 году, машины не принимались на баланс до устранения замечаний. Спустя несколько дней президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться в данной ситуации. По его словам, белорусские автобусы пользуются большой популярностью, и в республике при их эксплуатации серьезных изъянов не отмечалось. В середине августа того же года "Пассажиравтотранс" возобновил в Петербурге эксплуатацию ранее отозванных автобусов Минского автомобильного завода - компания доработала механизмы, которые потенциально могли приводить к возгоранию.