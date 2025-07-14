Минцифры: в 9,2 тыс. деревень планируют установить базовые станции в рамках УЦН

В министерстве пообещали завершить работы до конца 2030 года

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Установка базовых станций в рамках проекта устранения цифрового неравенства (УЦН) будет проведена в 9,2 тысячи деревень и сел до конца 2030 года. Об этом говорится в ответе Минцифры РФ на итоги аудита Счетной палаты РФ на эффективность бюджетных расходов на оказание населению универсальных услуг связи в части доступа к интернету и сотовой связи.

"До конца 2030 года в 9 242 населенных пунктах планируется установить базовые станции в рамках УЦН. В 1 747 селах это будет сделано в ближайшее время: в 53 - до конца 3 квартала 2025 года, в 1 694 - до конца текущего года", - сказано в документе.