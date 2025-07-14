Минцифры: интернет появился в 8,5 тыс. деревень с момента старта программы УЦН

В министерстве напомнили, что с 2025 года программа была расширена, а верхняя граница численности жителей была поднята с 500 до 1 тыс. человек

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Подключение к интернету появилось в 8,5 тыс. малых населенных пунктов с момента запуска программы устранения цифрового неравенства (УЦН) в 2020 году. Об этом говорится в ответе Минцифры РФ на итоги аудита Счетной палаты РФ на эффективность бюджетных расходов на оказание населению универсальных услуг связи в части доступа к интернету и сотовой связи.

"Программа устранения цифрового неравенства (УЦН) - один из приоритетов работы Минцифры. Всего в рамках УЦН к интернету с 2020 года было подключено более 8,5 тыс. малочисленных населенных пунктов", - сказано в ответе.

В министерстве напомнили, что с 2025 года программа была расширена, а верхняя граница численности жителей была поднята с 500 до 1 тыс. человек. Как считают в Минцифры, благодаря этому можно "еще эффективнее решать вопросы, связанные с повышением доступности телеком-услуг".

Проект по договору с Минцифры реализует "Ростелеком" с технологической поддержкой T2. Цель - обеспечить услугами голосовой связи и высокоскоростным доступом в интернет жителей сел и деревень. Программа финансируется за счет средств Резерва универсального обслуживания, куда телеком-операторы перечисляют часть своей выручки в качестве неналогового платежа.