В Госдуме напомнили о штрафах за самовольное подключение к газопроводу

Физические лица могут заплатить до 15 тыс. рублей, должностные - до 80 тыс. рублей, а юрлица - до 200 тыс. рублей, рассказал зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Колунов

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Самовольное подключение к тепловым сетям, газопроводу и системам водоснабжения грозит физлицам штрафом до 15 тыс. рублей, рассказал ТАСС зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов ("Единая Россия").

"За самовольное подключение к электрическим сетям, тепловым сетям, газопроводам и системам водоснабжения и водоотведения, а также за их самовольное использование грозят штрафы для физлиц - от 10 до 15 тыс. рублей, для должностных лиц - от 30 до 80 тыс. рублей, для юрлиц - от 100 до 200 тыс. рублей. Повторное нарушение увеличивает штрафы для физлиц вплоть до 30 тыс. рублей, для должностных лиц - до 200 тыс. рублей, а для юрлиц - до 300 тыс. рублей", - пояснил Колунов.

Он добавил, что в особо серьезных случаях, например, при попытке хищения электроэнергии или газа, может быть возбуждено уголовное дело по статье о краже со штрафами от 100 до 500 тыс. рублей, принудительными работами до 5 лет или лишением свободы до 6 лет. "Более того, если в ходе несанкционированного подключения правонарушитель повредил оборудование или создал аварийную ситуацию, его обяжут возместить ущерб, причиненный как коммунальной службе, муниципалитету или региону, так и другим жильцам, а также потребуют устранить нарушения", - сказал депутат.