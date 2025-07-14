Двойных: в РФ нужно организовать работающий механизм сбора и утилизации батареек

Эксперты выяснили, что с 2020 по 2024 год образовалось свыше 90 тыс. тонн таких отходов, рассказал глава комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Работающий механизм сбора и утилизации отработанных батареек нужно организовать в России. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал глава комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.

Он привел данные экспертов, согласно которым с 2020 по 2024 год образовалось свыше 90 тыс. тонн таких отходов. Сейчас особенно актуально регулирование обращения с литий-ионными батареями с учетом возросшего спроса у населения на электротовары, в том числе те, где используются крупноразмерные батареи, пояснил сенатор.

"В настоящее время в стране работает огромное количество импортеров электронных товаров. Большой объем таких товаров поставляется потребителям через маркетплейсы. В подобных изделиях содержатся батареи и аккумуляторы, которые при неправильной утилизации могут быть опасны. Очень важно организовать в стране работающий механизм сбора и учета таких отходов и их дальнейшую правильную утилизацию", - сказал Двойных.

По его словам, в осеннюю сессию Совфеда будет отдельно обсуждаться регулирование этих вопросов совместно с маркетплейсами, регионами, федеральным экологическим оператором по обращению с отходамии I, II класса опасности и всеми заинтересованными лицами.