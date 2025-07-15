Депутат Гаврилов рассказал, почему не стоит покупать землю с неоформленным домом

Такой участок не может быть предметом сделки и нет никаких гарантий, что в дальнейшем его получится зарегистрировать, объяснил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Покупать дачный участок, на котором фактически расположен дом, не обозначенный в документах, рискованно - он не может быть предметом сделки и нет никаких гарантий, что в дальнейшем его получится зарегистрировать. Об этом рассказал ТАСС председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция КПРФ).

"Покупка дачного участка, на котором фактически расположен дом, но при этом в правоустанавливающих документах сведения о строении отсутствуют, несет в себе ряд рисков, о которых умалчивают риелторы, стремящиеся закрыть сделку. Само по себе наличие дома на участке не делает его законным объектом недвижимости. В российском праве здание приобретает юридический статус только после государственной регистрации, внесения сведений в ЕГРН и оформления права собственности. Отсутствие этих данных означает, что дом, каким бы капитальным он ни казался, юридически не существует. Следовательно, объект не может быть предметом сделки, не может быть передан по наследству, использован в качестве обеспечения по кредиту и не дает владельцу прав на компенсации в случае его повреждения или изъятия земли", - отметил он.

Значительная часть таких домов возведена без получения разрешений на строительство и в обход градостроительных требований, указал депутат. "На землях СНТ, где до недавнего времени допускалось строительство без проекта и согласований, накопилось множество объектов, не соответствующих санитарным, противопожарным и техническим нормам. Если покупатель приобретает участок, а дом на нем не зарегистрирован, то он фактически покупает пустую землю. Никаких гарантий, что позже получится зарегистрировать здание, нет: возможны отказы в регистрации из-за нарушений отступов от границ участка, превышения допустимой этажности или иных нарушений. При проверке такой постройки местной администрацией здание может быть признано самовольной постройкой, подлежащей сносу. Более того, при выявлении подобных фактов покупатель может быть оштрафован как новый собственник, эксплуатирующий незарегистрированный объект", - сообщил Гаврилов.

Дому может быть отказано в регистрации

Аргументы продавцов и риелторов, обещающих "быстрое оформление" и ссылающихся на упрощенный порядок, часто не подтверждаются на практике, предупредил парламентарий. "С 1 марта 2031 года упрощенный порядок, действующий в рамках так называемой "дачной амнистии", прекращает свое действие. После этого для оформления прав на здание потребуется получать разрешение на строительство, предоставлять технический план, заключения специалистов, а в ряде случаев проходить согласование в архитектурно-градостроительных органах. Все эти процедуры сопряжены с временными затратами и возможными отказами. Если же дом построен с нарушением назначения земли или без соблюдения норм, в регистрации может быть отказано окончательно", - подчеркнул он.

Кроме того, если в будущем выяснится, что дом возведен с нарушением прав соседей или пересекает границы чужого участка, в судебном порядке может быть поставлен вопрос об устранении нарушений или демонтаже части строения, добавил Гаврилов. "Без официальной регистрации покупатель не сможет доказать свои права на объект и будет лишен возможности защитить их в суде. Риски увеличиваются и в случае гибели дома: страховая выплата невозможна без правоустанавливающих документов, а государственные компенсации или субсидии также недоступны", - пояснил депутат.

Когда участок продается как бы "вместе с домом", но юридически продается только земля, это означает, что покупатель рискует вложить средства в объект, не признаваемый государством, полагает Гаврилов. Под видом готовой недвижимости он приобретает участок с неопределенной перспективой. "Правовой статус остается неопределенным, что влечет за собой целый комплекс последствий, в том числе невозможность дальнейшего отчуждения, использования в коммерческих целях, получения технических условий на газификацию, водоснабжение и электрификацию. Отношение к такому объекту должно быть не как к недорогой даче, а как к правовой проблеме, решение которой потребует времени, ресурсов и не гарантирует положительного исхода. Если вы рассматриваете участок с домом, но сведения о доме отсутствуют в ЕГРН, не стоит соглашаться на покупку, пока продавец сам не завершит регистрацию", - отметил он.