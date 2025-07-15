ЛДПР предложила установить минимальные закупочные цены на говядину и баранину

Фермеры в Забайкальском крае, Республике Алтай и Республике Тыва не могут увеличить поголовье скота, пояснил лидер партии Леонид Слуцкий

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработала законопроект, который устанавливает минимальные закупочные цены на говядину и баранину в ряде регионов. Документ есть в распоряжении ТАСС.

"Законопроект нацелен на обеспечение гарантирования минимальных цен на говядину и баранину, производимые в Забайкальском крае, Республике Алтай и Республике Тыва, в целях развития производства, переработки и реализации указанной сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешних рынках, повышения ее товарных и потребительских свойств, а также обеспечения лояльного отношения потребителей к указанной сельскохозяйственной продукции российского производства и укрепления ее имиджа на внутреннем и внешних рынках", - говорится в пояснительной записке.

По словам Слуцкого, фермеры в этих регионах жалуются на низкие закупочные цены, "которые не позволяют им увеличивать поголовье скота". "Поэтому ЛДПР предлагает обеспечить животноводам в указанных регионах гарантирование минимальных закупочных цен на говядину и баранину через компенсацию. А именно - возместить им за счет федерального бюджета 80% недополученных доходов, если закупочные цены не покрывают вложенные средства и не обеспечивают прибыль животноводам. Потраченные же на это бюджетные средства восполнить путем взимания вывозных таможенных пошлин на экспорт зерновых культур", - сказал Слуцкий ТАСС.