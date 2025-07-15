Количество и объем выдач POS-кредитов в июне 2025 года сократились на 58%

За месяц банки выдали россиянам 184,24 тыс. товарных кредитов на сумму 11,93 млрд руб.

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Количество и объем POS-кредитов в июне текущего года сократились на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и за месяц банки выдали россиянам 184,24 тыс. товарных кредитов на сумму 11,93 млрд руб. (в 2024 г. - 436,75 тыс. на 28,66 млрд руб.). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

По данным ОКБ, средний чек товарного кредита снизился за год на 1 тыс. руб. и в июне 2025 г. составил 65 тыс. руб. (в июне 2024 г. - 66 тыс. руб.).

Также количество выдач товарных кредитов в июне выросло на 4%, объем - на 2% по сравнению с результатами мая этого года (177,46 тыс. на 11,67 млрд руб.). При этом средний чек за месяц уменьшился на 1 тыс. руб.: с 66 тыс. руб. в мае.

Всего за первое полугодие 2025 г. было выдано 1,1 млн товарных кредитов на 70,28 млрд руб., в среднем за месяц на - 11,71 млрд руб. Количество и объем выдач сократились на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с января по июнь 2024 г. банки выдали 2,92 млн кредитов на 182,99 млрд руб., в среднем за месяц на 30,5 млрд руб.). При этом полная стоимость кредита (ПСК) в POS-кредитовании в июне составила 26,58% (в мае - 25,88%).

В топ-5 регионов по объему выдач POS-кредитов в июне вошли Москва - 16,15 тыс. кредитов на 1,26 млрд руб., Московская обл. - 12,14 тыс. кредитов на 888,11 млн руб., Санкт-Петербург - 7,74 тыс. кредитов на 553,53 млн руб., Краснодарский край - 8,37 тыс. кредитов на 522,93 млн руб. и Свердловская обл. - 5,54 тыс. кредитов на 354,44 млн руб.

Самые крупные товарные кредиты оформили в июне жители Чеченской республики - в среднем 94 тыс. руб., Тывы - 83 тыс. руб., Москвы и Якутии - по 78 тыс. руб.