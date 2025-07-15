В университете Тольятти начали производить оснащение для линий окраски "АвтоВАЗа"

В ТГУ уточнили, что проект нацелен на обеспечение технологического суверенитета индустриального партнера за счет внедрения гибридных и комбинированных технологий в производство

САМАРА, 15 июля. /ТАСС/. Научные коллективы и студенты Тольяттинского государственного университета (ТГУ) в рамках работы передовой инженерной школы "Гибридные и комбинированные технологии" (ПИШ "ГибридТех") изготовили специализированную технологическую оснастку для линий окраски "АвтоВАЗа". Российское оборудование позволит повысить производительность линий, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"В рамках взаимодействия с генеральным индустриальным партнером ПИШ "ГибридТех" ТГУ создает специализированную технологическую оснастку для итальянских и турецких линий окраски, установленных на АО "АвтоВАЗ". В инновационно-технологическом парке университета идет работа по изготовлению подвесок и транспортировочных тележек для деталей автомобилей", - сообщили в вузе.

В ТГУ уточнили, что проект нацелен на обеспечение технологического суверенитета индустриального партнера за счет внедрения гибридных и комбинированных технологий в производство. Его реализация рассчитана до 2026 года.

"Для каждой модели нужна своя, уникальная оснастка, не только обеспечивающая необходимую скорость перемещения, но также учитывающая используемые материалы и способы их нанесения", - отметил технический директор инновационно-технологического парка ТГУ Павел Огин.

О взаимодействии "АвтоВАЗа" и ТГУ

Для изготовления подвесок и тележек оснастки "АвтоВАЗ" разработал и предоставил ТГУ конструкторскую документацию, в которой учтены требования по качеству окраски, максимальной вместимости в подвеску деталей различной конфигурации и минимизации логистических процессов при транспортировке. "В лице ПИШ "ГибридТех" мы нашли партнера, который стал для нас не только поставщиком технологической оснастки к итальянским и турецким линиям окраски, но также кузницей кадров и научно-производственной базой для решения прикладных задач предприятия", - отметила главный специалист отдела технологии шасси АО "АвтоВАЗ" Ирина Атаманенко.

В проекте, интегрированном в сквозную дисциплину "Инженерная подготовка" в ТГУ, участвуют научные коллективы и кафедры университета, а также студенты. В рамках весеннего семестра студенты института машиностроения защищали технические решения по специально подготовленным учебным кейсам. Кроме того, такой подход позволил индустриальному партнеру сократить потребность в собственном штате работников, вовлеченных в проект.