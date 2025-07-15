Более 80% опрошенных россиян посчитали привлекательной работу в креативной сфере

Около 14% респондентов отметили, что им не интересна такая работа, сообщили в пресс-службе гильдии креативных продюсеров

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Более 80% населения России считают интересной работу в сфере креативной индустрии, более 70% хотели бы попробовать себя в роли креативного продюсера. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе гильдии креативных продюсеров.

"Подавляющее большинство россиян интересуются работой в креативной индустрии - 86% россиян считают привлекательной работу в креативной индустрии. 76% хотели бы попробовать себя в роли креативного продюсера, при этом у половины из них нет четкого представления, чем занимается этот специалист. При этом 14% россиян отметили, что им не интересна работа в креативной индустрии", - привели в пресс-службе данные проведенного компанией опроса.

Согласно данным, 89% опрошенных слышали о креативных продюсерах, 48% затруднились описать их задачи. Каждый пятый ассоциирует профессию с рекламой и соцсетями, 19% - с формированием имиджа проекта, а 8% - с медиа- и кинопроизводством. "Профессия креативного продюсера, вызывающая растущий интерес у россиян, по-прежнему остается "темной зоной" на карте карьерных ориентиров", - уточнили в пресс-службе.

"Прежде всего важно понять, что креативный продюсер - это не просто координатор мероприятий или медиапроектов, а специалист, ответственный за весь жизненный цикл идеи. Сегодня востребованы специалисты, которые способны стать архитекторами смыслов: превращать абстрактные идеи в устойчивые проекты, соединять бизнес, технологии и культуру. Чтобы растущий интерес россиян к профессии конвертировался в реальные результаты, необходимы системное профильное образование, менторство опытных специалистов и практика в разных отраслях", - отметила сооснователь Гильдии креативных продюсеров Татьяна Ушкова, слова которой привела пресс-служба.

Опрос также показал, почему креативные профессии привлекательны для россиян. 58% отмечают возможность совмещать творчество и бизнес, 56% - реализовывать свои идеи, 30% - развиваться профессионально и вносить вклад в культуру, каждый четвертый хочет работать с новыми технологиями.

Опрос проводился в июле 2025 года на панели Anketolog.ru в рамках Федерального конкурса креативных продюсеров, финал которого состоялся 4 июля. Федеральный конкурс креативных продюсеров организован АНО "Креативная экономика" и Гильдией креативных продюсеров. В конкурсе приняли участие более 1 700 человек, развивающих проекты в области образования, музыки, кино, моды, дизайна, гастрономии, гейминга и др.