"Островок": 33% россиян верят в возможность путешествий в космос в будущем

По мнению 43% респондентов, могут также появиться отели на дне моря или океана, говорится в исследовании сервиса

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Треть россиян - 33% - верят в возможность путешествий в космос в будущем, при этом большинство считают вероятным возникновение гостиниц на дне моря или океана. Об этом говорится в результатах исследования сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок" (текст есть у ТАСС).

"43% предположили, что смогут отдыхать в гостиницах на дне моря или океана. Каждый третий (33%) верит, что туристам будут доступны путешествия в космос, 18% - что провести отпуск можно будет под землей, например, в отелях, расположенных в кратерах вулканов или лавовых пещерах. Более скептично россияне относятся к потенциальной возможности путешествий во времени - лишь 8% участников опроса считают вероятным их появление", - рассказали эксперты.

Россияне ожидают, что в будущем в отелях на смену ключ-картам придет система распознавания лиц (61%), а гостей будут обслуживать роботы (56%). Треть (36%) уверены, что в гостиницах будущего их будут встречать голографические ассистенты. Кроме того, 41% полагают, что в номерном фонде появятся комнаты-трансформеры, которые можно будет оборудовать и настраивать под себя. Также 28% россиян ожидают, что наиболее распространенными в мире станут отели-ульи - с низкой стоимостью проживания и крайне маленькими площадями.

"Значительно меньше респондентов допускают, что в России появятся воздушные отели-дирижабли (12% голосов), а также туристы смогут самостоятельно возводить для себя гостиничные номера в любой точке мира (11%)", - отмечается в исследовании.

Многие респонденты уверены, что в будущем пропадет языковой барьер - 63% россиян считают, что вскоре нейросети будут переводить любые разговоры между туристами и местными жителями в режиме реального времени. Также 37% подчеркнули, что искусственный интеллект сможет успешно планировать персонализированный отдых для каждого туриста.

Около 40% опрошенных предположили, что благодаря новым технологиям добраться до любой точки мира можно будет за минуты. Каждый третий (34%) верит, что исчезнут визовые режимы и загранпаспорта будут не нужны. Две трети (65%) россиян считают, что в будущем повсеместным станет беспилотное такси.

В опросе участвовали более 1,2 тыс. совершеннолетних россиян.