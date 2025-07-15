ТПП: подход к введению неналоговых платежей для бизнеса требует реформы

В основе стандарта должна лежать правовая необходимость, сказала вице-президент палаты Елена Дыбова

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ предлагает реформировать подход к неналоговым платежам для бизнеса. Об этом сообщила ТАСС вице-президент палаты Елена Дыбова.

"ТПП РФ предлагает внедрение стандартизированного алгоритма введения и применения неналоговых обязательств. Такой подход должен стать обязательным механизмом при разработке любого нормативного акта, предусматривающего новые платежи для бизнеса", - отметила она.

По ее словам, в основе стандарта должна лежать правовая необходимость. "Любое введение нового неналогового платежа должно быть мотивировано и соответствовать целям государственной политики в конкретной сфере", - отметила Дыбова.

"Прозрачная экономическая оценка, принцип добровольности и выбора - если есть альтернативные механизмы достижения целей (например, развитие рынка сертификационных услуг), то принудительное финансирование должно исключаться. Обязательное участие профессиональных объединений и делового сообщества в подготовке и согласовании новых мер, а также периодический пересмотр", - уточнила вице-президент палаты.

Она добавила, что ТПП РФ также выступает за внесение изменений в Бюджетный кодекс РФ, чтобы закрепить обязанность проведения антикоррупционной и экономической экспертизы при введении любых форм обязательных платежей для бизнеса.

"Устранение дублирования функций, ликвидация необоснованных сборов и установление четких правил введения неналоговых обязательств - это не просто бюрократическая задача, а стратегический шаг на пути к повышению конкурентоспособности нашей экономики. Только переход от хаотичного регулирования к стандартизированному, прогнозируемому подходу позволит бизнесу сосредоточиться на развитии, а государству - сохранить доверие предпринимательского сообщества", - отметила Дыбова.

По ее словам, ТПП РФ во главе с ее президентом Сергеем Катыриным будет активно продвигать идею создания единого алгоритма введения неналоговых обязательств как часть реализации дорожной карты Национальной модели целевых условий ведения бизнеса по направлению "Конкуренция".

О проблеме

Вице-президент рассказала, что в последние годы российский бизнес все чаще сталкивается не с налоговыми, а с неналоговыми обязательствами, которые, по сути, выросли до уровня скрытого налогообложения. По ее словам, эти платежи - от взносов в различные фонды и специальные программы до обязательных страховых и сертификационных расходов - "все глубже проникают в структуру издержек компаний, особенно малых и средних".

"По данным Минэкономразвития, совокупное неналоговое бремя для российских предприятий сегодня составляет более 10% от валовой добавленной стоимости. Для сравнения, налоговая нагрузка - около 35-40%. То есть каждый пятый рубль, который бизнес "отдает государству", формально не является налогом, но работает как таковой", - подсчитала вице-президент ТПП РФ.