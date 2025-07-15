Розничные продажи водки в России за январь - июнь снизились на 5%

В то же время продажи коньяка упали на 10,5%

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Розничные продажи водки в России в январе - июне 2025 года сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5%, до 35,17 млн дал, коньяка - на 10,5%, до 6,14 млн дал, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.

Продажи ликероводочных изделий выросли на 14,9%, до 8,7 млн дал, других спиртных напитков - на 3,9%, до 6,82 млн дал. Всего продажи спиртных напитков крепостью свыше 9% сократились на 2,1%, до 56,8 млн дал.

В целом продажи алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) в России за указанный период снизились на 12,9% - до 97,34 млн дал. Продажи слабоалкогольной продукции упали на 89,1%, до 956,9 тыс. дал.

Продажи виноградных вин сократились на 1,6%, до 27,1 млн дал, ликерных вин - на 12,2%, до 584,1 тыс. дал. Продажи игристых вин снизились на 3,6%, до 9,6 млн дал.

Продажи виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом за отчетный период уменьшились на 10,1%, до 687,5 тыс. дал, виноградосодержащих напитков без этилового спирта - на 61,6%, до 121,2 тыс. дал. Продажи плодовой алкогольной продукции снизились на 74,6%, до 1,43 млн дал.