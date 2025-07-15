"Дочка" VK будет отвечать за работу национального мессенджера

Платформа обеспечивает безопасное общение в мессенджере и доступ к удобным цифровым сервисам от государства и бизнеса, отметили в правительстве

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Дочерняя структура холдинга VK, компания "Коммуникационная платформа" будет отвечать за работу и развитие многофункционального сервиса обмена информацией. Как сообщает пресс-служба правительства России, соответствующее распоряжение подписано.

"Многофункциональный сервис обмена информацией создается на базе недавно запущенной платформы Max. Ее развитием также занимается указанная компания", - говорится в сообщении кабмина.

Платформа обеспечивает безопасное общение в мессенджере и доступ к удобным цифровым сервисам от государства и бизнеса, уточнили в правительстве.

Распоряжение утверждено в рамках реализации норм федерального закона "О создании многофункционального сервиса обмена информацией и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", который был подписан президентом в конце июня.