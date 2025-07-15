Посол Акира Муто: японские автокомпании продолжают оказывать услуги в России

По словам дипломата, автопроизводители стремятся сохранить доверие к своим брендам

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Японские производители продолжают обслуживать автомобили на территории России для обеспечения безопасности их эксплуатации, заявил в интервью ТАСС посол Японии в Москве Акира Муто.

"В настоящее время, как известно, производство японских автомобилей в России не осуществляется. С другой стороны, японские автомобильные компании и после прекращения производства продолжают предоставлять услуги по послепродажному обслуживанию своей продукции в России", - сказал дипломат.

По его словам, японские автопроизводители стремятся сохранить доверие к своим брендам. "Это касается в том числе послепродажных услуг: японские компании предоставляют своим клиентам ответственное техническое обслуживание с использованием запчастей, отвечающих их строгим стандартам, - продолжил Муто. - Таким образом, они продолжают прилагать максимум усилий для поддержания высокого качества своей продукции и обеспечения длительной и безопасной эксплуатации японских автомобилей российскими клиентами".

Посол выразил уверенность, что эти усилия "высоко ценятся и российскими потребителями, и тем самым японские компании продолжают завоевывать их доверие к себе и своей продукции".

Комментируя ситуацию на российском автомобильном рынке, Муто обратил внимание, что на долю китайских производителей сейчас приходится примерно половина продаж новых легковых автомобилей в стране.