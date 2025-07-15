Times of Malta: Мальта опасается последствий санкций против РФ для судоходства

Власти островного государства согласны с потолком цен на российские энергоносители, но требуют упростить сложный механизм

БРЮССЕЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Мальта блокирует принятие нового пакета санкций ЕС против России, опасаясь негативных последствий для судоходства. Об этом со ссылкой на источники пишет издание Times of Malta.

"Мальта в настоящий момент блокирует новые санкции ЕС против России из-за страха, что предложенный потолок цен на российские энергоносители неравномерно ударит по мальтийскому судоходному сектору", - пишет издание.

По его данным, Валлетта "в целом согласна с потолком цен", но опасается непреднамеренных последствий и требует "упростить сложный механизм". По словам источников, Мальту беспокоит недостаточная координация в странах G7, где "по факту" европейские страны обязаны соблюдать режим потолка цен, а у США такого обязательства нет.

Еврокомиссия в мае обещала включить в 18-й пакет санкций ЕС снижение потолка цен на российскую нефть с $60 до $45 за баррель, однако Словакия и Венгрия выступили против, а Эстония объявила, что заблокирует пакет, если порог не будет снижен. США пока не дали ответа, готовы ли они поддержать эту меру в рамках Группы семи.

Вице-премьер России Александр Новак 19 июня сказал, что Еврокомиссия может снижать свой потолок цен "хоть до нуля", на российский экспорт это не повлияет.