Минэнерго выступает за введение новых стимулов для добычи трудноизвлекаемой нефти

Отрасль обладает всеми возможностями упрочнить свою лидирующую роль в мире, указал заместитель министра энергетики РФ Дмитрий Исламов

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ продолжает выступать за введение новых стимулирующих мер на добычу нефти, в том числе на трудноизвлекаемую. Об этом сказал статс-секретарь, заместитель министра энергетики РФ Дмитрий Исламов на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

"Отрасль обладает всеми возможностями упрочнить свою лидирующую роль в мире, продолжить полностью обеспечивать потребности внутреннего рынка. Вместе с тем необходимо также поддержка, потому что запасы уходят в трудноизвлекаемые. Необходимы меры для поддержания потенциального наращивания производства добычи нефти", - сказал он.

Ранее в Минэнерго говорили, что налоговая нагрузка на российскую нефтяную отрасль сейчас очень высока, большое количество опций для поддержания добычи нерентабельны. Директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго РФ Антон Рубцов говорил, что без налоговых стимулов возможен переход в стагнацию добычи нефти.

По его словам, на фоне ухудшения качества запасов нефти и увеличения добычи из трудноизвлекаемых запасов будут продолжать расти затраты на добычу.