В "Госуслуги биометрия" внедрили ИИ-ассистент для онлайн-регистрации биометрии

Единая биометрическая система - государственная информационная платформа, на базе которой предоставляются различные услуги

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. В мобильное приложение "Госуслуги биометрия" интегрирован искусственный интеллект (ИИ), предназначенный для оказания помощи гражданам в процессе онлайн-регистрации биометрических данных. Об этом журналистам сообщили в секретариате вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

"В мобильное приложение "Госуслуги биометрия" внедрен ИИ-ассистент, который помогает гражданам пройти онлайн-регистрацию биометрии. В режиме реального времени искусственный интеллект анализирует видеопоток и дает пользователю подсказки: например, предупреждает о недостаточном освещении, наличии посторонних в кадре, корректирует положение лица, предлагает оптимальный ракурс для съемки и другие вспомогательные действия для успешного завершения процедуры" - рассказали в секретариате.

В Центре биометрических технологий (ЦБТ), операторе Единой биометрической системой (ЕБС), рассказали, что ИИ-ассистент помогает быстрее регистрировать биометрические данные в интернете, благодаря ему процедура регистрации становится быстрее на 15-20%. "В мобильном приложении "Госуслуги биометрия" можно дистанционно зарегистрировать упрощенную и стандартную биометрию. Сейчас такую регистрацию прошли почти 2 млн человек. С учетом офлайн-регистрации, которая проводится в отделениях уполномоченных банков, свои данные в Единую биометрическую систему представили более 6 млн человек", - отметили в ЦБТ.

Единая биометрическая система - государственная информационная платформа, на базе которой предоставляются различные услуги. В их числе - бесконтактная оплата покупок, проезд в транспорте, дистанционное открытие бизнеса, обслуживание в МФЦ, заселение в гостиницу без паспорта и ряд других.

Каждый пользователь системы самостоятельно управляет своими данными. На "Госуслугах" можно проверить срок действия биометрии или отозвать согласие на ее обработку. Биометрические образцы хранятся в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных и никогда не покидают периметра системы.