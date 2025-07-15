РАПУ: Россия в первом полугодии нарастила экспорт удобрений на 8%

В 2024 году производители удобрений РФ поставили исторические рекорды как по производству, так и по экспорту

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Российские компании в первом полугодии нарастили экспорт минеральных удобрений на 8%, до 22,7 млн тонн, следует из сообщения Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ).

"22,7 млн тонн составил экспорт минеральных удобрений за январь - июнь 2025 года, что на 8% выше аналогичного периода 2024 года", - говорится в сообщении.

Ранее глава РАПУ Андрей Гурьев сообщал, что выпуск минеральных удобрений в РФ в 2025 году может вырасти на 3%, до 65 млн тонн, экспорт - почти на 5%, до 44 млн тонн, при этом оба показателя обновят рекорды.

В 2024 году производители удобрений РФ поставили исторические рекорды как по производству (63 млн тонн), так и по экспорту (42 млн тонн).