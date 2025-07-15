ЦБ допустил привлечение инвесторов в отдельные сервисы НСПК

Зампредседателя Банка России Алексей Гузнов отметил, что соответствующая работа продолжается

Москва. 15 июля. /ТАСС./ Банк России (ЦБ РФ) рассматривает возможность привлечения инвесторов к участию в отдельных сервисах Национальной системы платежных карт (НСПК). Об этом сообщил зампредседателя ЦБ Алексей Гузнов на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

"Анализируется такого рода возможность. Это может быть не целостная структура НСПК, а, возможно, отдельные сервисы", - сказал Гузнов, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, соответствующая работа продолжается. Итоги будут представлены, в том числе на площадке Совета Федерации.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2023 году глава Сбербанка Герман Греф сказал, что участие рыночных игроков в каптале НСПК могло бы способствовать ее развитию.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина тогда назвала преждевременными разговоры о возможной передачи НСПК в частные руки. Свою позицию она аргументировала тем, что основная задача НСПК состоит в развитии общенациональной платежной инфраструктуры, доступной для всех участников финансового рынка.

В 2014 году была создана Национальная система платежных карт, перед которой были поставлены две задачи - создание центра для обработки внутрироссийских операций по картам международных платежных систем, а также выпуск и продвижение национальной платежной карты. С 2015 года все операции по картам систем Visa и MasterCard проходят через НСПК. Тогда же была разработана и карта "Мир".