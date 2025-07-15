Портал открытых данных возобновил работу

Поставщики информации доступны в реестре с фильтрами по названию, типу организации, региону и другим параметрам, отметил директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития России Владимир Волошин

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Минэкономразвития России запустило обновленный государственный портал открытых данных после двухлетнего перерыва, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Там опубликованы данные органов власти федерального, регионального и муниципального уровней, в том числе о сфере туризма, спорта, торговли и образования.

"Запуск нового портала станет важным шагом в развитии цифровой экосистемы государства, обеспечивая граждан и бизнес актуальной и удобной для использования информацией. Обновленная версия портала получила более 10 новых функциональных решений, направленных на повышение удобства пользователей, улучшение визуализации данных и соответствие современным требованиям безопасности", - подчеркнул директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития России Владимир Волошин.

Он пояснил, что поставщики информации доступны в реестре с фильтрами по названию, типу организации, региону и другим параметрам. Наборы данных сопровождаются статистикой просмотров и скачиваний, возможностью фильтрации и выгрузки в машиночитаемых форматах.