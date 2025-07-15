"Агроэкспорт": экспорт шоколада из России в январе - апреле вырос на 10%

Показатели превысили $254 млн

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Экспорт шоколадных кондитерских изделий из России в январе - апреле 2025 года вырос в денежном выражении на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и превысил $254 млн, сообщил федеральный центр "Агроэкспорт".

"Согласно оценкам экспертов, за первые четыре месяца 2025 года Россия экспортировала около 66 тыс. тонн шоколадных кондитерских изделий на сумму более 254 млн долларов США. В сравнении с аналогичным периодом 2024 года объем поставок вырос на 10% в стоимостном выражении", - говорится в сообщении.

В топ-5 стран - импортеров российского шоколада входят Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Азербайджан и Киргизия.

"Агроэкспорт" также сообщил, что Россия в январе - апреле 2025 года поставляла шоколад в более чем 70 стран мира. "Казахстан уверенно удерживает лидерство среди импортеров. Также рост экспорта отражает устойчивый спрос на российскую шоколадную продукцию в странах СНГ и Центральной Азии", - отмечается в сообщении.