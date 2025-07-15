В магазинах и на сайте "Винлаб" временно ограничили покупки

Приостановка связана с техническими причинами, указали в компании

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Возможность покупок в магазинах и на сайти сети "Винлаб" временно ограничена по техническим причинам. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"По техническим причинам временно ограничены возможности покупки онлайн и в магазинах. Наша команда прилагает все усилия для оперативного возобновления работы в полном объеме. Сожалеем о доставленных неудобствах, благодарны нашим покупателям за понимание", - сказано в сообщении.

Как отмечается на сайте сети, сейчас проводятся технические работы по обновлению сайта для его оптимизации и улучшения качества обслуживания. Сайт недоступен для посещения, оформления заказов и работы в личном кабинете.

"Винлаб" - российская сеть супермаркетов напитков, принадлежащая Novabev Group.

Novabev Group (ПАО "Новабев групп") - российская алкогольная компания. Группе принадлежат пять ликеро-водочных заводов, один спиртзавод, винное хозяйство "Поместье Голубицкое", собственная система дистрибуции и сеть "Винлаб".