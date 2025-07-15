Доля армянских коньяков в РФ с нарушениями составляет до 85%

Большинство образцов проверенной продукции не соответствуют требованиям ГОСТов на коньяк и бренди, а также российскому законодательству

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Доля армянских коньяков с нарушениями на российском рынке выросла до 85% по итогам последней проверки с 80% в мае 2025 года. Об этом говорится в исследовании Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции ("Союзконьяк") и Международной ассоциации "Антиконтрафакт".

По данным исследования, 85% образцов исследуемого армянского конька не соответствуют требованиям ГОСТов на коньяк и бренди, а также российскому законодательству. Кроме этого, в 50% выявлено использование невиноградного спирта - как отмечают эксперты, такая продукция не может называться коньяком. Согласно предыдущим исследованиям, доля армянских коньяков с нарушениями составляла 90% в августе 2024 года, снизилась до 80% в мае 2025 года благодаря усилению контроля на границах.

"Мы фиксировали небольшое улучшение ситуации, но она вновь ухудшается. Это говорит о том, что недобросовестные производители быстро адаптируются к любым мерам контроля. А анализ выявленных нарушений свидетельствует об умышленных групповых действиях, направленных прежде всего на снижение себестоимости продукции за счет фальсификации сырья, что ведет к прямому обману потребителей готовой продукции и реальной угрозе их здоровью и даже жизни", - отметили в "Союзконьяке".

Президент "Антиконтрафакта" Владислав Резник также добавил, что ассоциация встречалась с заместителем министра экономики Армении для решения проблемы. "Органы власти Республики Армения проблему знают и сообщают нам о конкретных решениях. Но результатов мы не видим. Более того, по имеющейся у нас на настоящий момент информации растет как объем некачественной коньячной продукции, направляемой из Армении в Россию, так и его доля в общем количестве поставок", - заявил он.

По результатам исследования "Союзконьяк" направил обращения в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка, Федеральную таможенную службу, Генеральную прокуратуру РФ, а также в профильные министерства Армении и Грузии. Также "Антиконтрафакт" уже начал взаимодействовать с Грузино-российской бизнес-ассоциацией. Ассоциация передала грузинской стороне более 2 тыс. листов протоколов исследований фальсифицированной и контрафактной продукции, поступившей в РФ транзитом через Грузию. Эти данные уже помогают грузинским властям более эффективно выявлять потенциально небезопасные грузы. По инициативе грузинского бизнеса в стране уже начались проверки транзитных грузов.

Об исследовании

В рамках мониторинга качества коньячной продукции были проведены и исследованы образцы коньячной продукции различных производителей из разных стран, в том числе - 71 образец коньяка различных торговых марок от восьми крупнейших армянских производителей, включая ООО "Абовянский коньячный завод", ООО "Аракский коньячный завод", ООО "Араратский винный завод", ООО "Аркон Трейд", ООО "Винно-коньячный дом "Шахназарян", ООО "Прошянский коньячный завод", ООО "Самкон", ООО "Хайаси Групп". Образцы приобретались в российских федеральных торговых сетях и передавались на исследования во Всероссийский научно-исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности (филиал ФГБНУ "ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова" РАН).