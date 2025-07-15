По мнению депутатов, действующее законодательство не предусматривает эффективных механизмов контроля за соответствием объемов переводимых мигрантами средств их официальным доходам

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев, замруководителя фракции Сардана Авксентьева и депутат Владимир Плякин направили письмо главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением запретить мигрантам переводить за рубеж денежные средства больше официальной заработной платы. Документ есть в распоряжении ТАСС.

По мнению депутатов, действующее законодательство не предусматривает эффективных механизмов контроля за соответствием объемов переводимых мигрантами средств их официальным доходам. Это создает условия для легализации незаконных доходов, уклонения от уплаты налогов и вывода капитала за пределы Российской Федерации, что негативно сказывается на экономической и социальной безопасности страны, считают парламентарии.

"В целях повышения прозрачности финансовых операций, борьбы с теневой экономикой, увеличения налоговых поступлений и обеспечения экономической безопасности считаем необходимым <…> введение запрета на осуществление мигрантами международных денежных переводов в объеме, превышающем их официально подтвержденную заработную плату", - указано в документе.

Кроме того, депутаты предлагают установить требования о предоставлении декларации с подтверждением легальных доходов при попытке перевести за рубеж сумму, превышающую уровень официальной заработной платы, а также усиление контроля за финансовыми операциями мигрантов и взаимодействие с кредитными организациями для выявления и пресечения подозрительных транзакций.