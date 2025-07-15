АТОР: отели Геленджика забронированы на 68% на июль

Открытие аэропорта пока мало сказалось на динамике продаж, отметил вице-президент Ассоциации туроператоров России по внутреннему туризму Сергей Ромашкин

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Отели и другие объекты размещения в Геленджике забронированы на 68% на июль и на 56% на август, сообщил ТАСС вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму, гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

"Геленджик забронирован на 68% на июль и на 56% на август. Открытие аэропорта пока мало сказалось на динамике продаж (около 10% неделя к неделе), поскольку заявленные полетные программы не очень велики для курорта", - сказал он.

Эксперт рассказал, что сейчас туристический поток в Геленджик составляет около 20 тыс. человек ежедневно, при этом аэропорт, вероятнее всего, только в августе выйдет на мощность 1 тыс. человек в сутки. По мере расширения числа рейсов и городов вылета можно ожидать более существенного роста турпотока, добавил он.

О возобновлении работы аэропорта Геленджика Росавиация объявила 9 июля, с 18 июля регулярные рейсы в город-курорт начнет выполнять "Аэрофлот". С 25 июля полеты будут ежедневными.