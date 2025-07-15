По словам представителя компании, "Роснано" выдвигает судебные претензии лишь в случаях "исчерпания попыток реанимации и появления законных оснований к взысканию"

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Финансовые претензии "Роснано" в Арбитражном суде к бывшим топ-менеджерам, в том числе к бывшему главе компании Анатолию Чубайсу не имеют политического подтекста, сказал ТАСС представитель компании.

"Дело не имеет ни политического, ни тем более геополитического подтекста. Попытки вызвать общественный резонанс были логично пресечены судом в интересах объективной оценки этого рутинного кейса", - сказал он.

По его словам, компания выдвигает судебные претензии лишь в случаях "исчерпания попыток реанимации и появления законных оснований (то есть - обязанностей) к взысканию". "Иск по данному проекту сочетает в себе обе предпосылки", - сказал он.

Ранее Арбитражный суд Москвы по иску "Роснано" наложил арест на денежные средства и иное имущество Чубайса и еще семи человек на сумму 5,6 млрд рублей. После этого он направил в суд ходатайство о снятии этих обеспечительных мер.

Согласно определению суда, компания "Роснано" обратилась с иском к Чубайсу, Юрию Удальцову, Олегу Киселеву, Борису Подольскому, Герману Пихою, Дмитрию Пимкину, Владимиру Аветисяну и Николаю Тычинину "о солидарном взыскании убытков в размере 3,892 млрд рублей и $20,4 млн в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату исполнения судебного акта". Компания также подала заявление о принятии обеспечительных мер в пределах заявленных исковых требований в размере 5,6 млрд рублей и "наложения ареста на денежные средства и иное имущество близких родственников ответчиков в пределах заявленных исковых требований". Суд наложил арест на денежные средства и иное имущество фигурантов "в пределах заявленных исковых требований в размере 5 607 112 053 рублей".

Также сообщалось, что суд также наложил обеспечительный арест на имущество трех топ-менеджеров управляющей компании "Роснано", обвиняемых в злоупотреблении полномочиями. Были арестованы управляющий директор "Роснано" по финансам Артур Галстян, директор по методологии учета, налогообложению и отчетности Марина Касенкова и бывший замглавы "Роснано" Подольский. Всем предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). По версии следствия, в 2017 году для сокрытия неудовлетворительных результатов экономической деятельности компании они предприняли неправомерные действия по реклассификации финансовых обязательств. Используя искаженные данные отчетности, они предоставили единственному акционеру компании в лице РФ недостоверные сведения о ее якобы удовлетворительном финансовом положении. Это позволило избежать отзыва ранее выданных государственных гарантий, а также привлечь дополнительное финансирование. В результате государству в 2022-2024 годах пришлось выделить компании свыше 43 млрд рублей.