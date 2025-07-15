Сервисы кикшернига рекомендовали воздержаться от поездок на самокатах в дождь

В "МТС Юрент" призвали ездить по мокрому покрытию предельно аккуратно

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Сервисы кикшеринга "Яндекс go", Whoosh и "МТС Юрент" рекомендовали своим пользователям воздержаться от поездок в дождь и ездить по мокрому покрытию аккуратно. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службах сервисов.

Как отметили в пресс-службе Whoosh, самокаты могут работать в дождь, такие погодные условия не влияют на батарею и электронику, а пользователь может арендовать самокат. "Однако мы не рекомендуем ехать по глубоким лужам, не контролируя покрытие. Если асфальт очень мокрый и дождь идет интенсивно, ехать нужно аккуратно и на небольшой скорости, учитывая окружающие условия и возможный тормозной путь", - отметили в пресс-службе.

В "Яндекс go" отметили, что поездку на самокате в плохую погоду лучше отложить. "В приложении мы уже предупредили об этом жителей Москвы", - добавили в пресс-службе.

В свою очередь, в "МТС Юрент" также указали, что батарея и электроника самоката герметично защищены, поэтому даже в дождливую погоду самокат угрозы пользователю не представляет и готов к использованию. "Однако ездить по мокрому покрытию нужно предельно аккуратно: объезжать лужи, не делать резких маневров и помнить про увеличение тормозного пути самоката", - добавили в пресс-службе.