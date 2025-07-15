Сенатор Двойных: отсутствие интернета в селах сдерживает цифровизацию АПК

Важно поставить на особый контроль развитие инфраструктуры связи в сельской местности, считает глава комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Отсутствие интернета в сельской местности сдерживает цифровизацию сельского хозяйства. Об этом заявил глава комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.

По словам сенатора, важно четко выстраивать план работы по ликвидации цифрового неравенства в разрезе населенных пунктов с конкретными сроками.

"Сейчас в стране идет большая работа над цифровизацией сельского хозяйства. И основным сдерживающим фактором развития, который фиксируют наши аграрии, является полное отсутствие интернета на большой части территорий. Важно поставить на особый контроль развитие инфраструктуры связи на сельских территориях. Это важно как для улучшения качества жизни селян, так и для развития агропромышленного комплекса России", - сказал Двойных на заседании комитета.