Минэнерго видит ухудшение ситуации в угольной отрасли России

По итогам 2024 года убытки достигли 112,6 млрд рублей, отметил замминистра энергетики Дмитрий Исламов

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Минэнерго РФ видит, что ситуация в российском угольном секторе продолжает ухудшаться, заявил замминистра энергетики Дмитрий Исламов, выступая в комитете Совета Федерации по экономической политике на тему "Роль ТЭК в достижении национальных целей развития РФ".

"Россия входит в тройку крупнейших мировых экспортеров угля, находится на шестом месте в мире по его добыче. В настоящее время угольная отрасль находится в состоянии глубокого кризиса. По итогам 2024 года убытки достигли 112,6 млрд рублей и ситуация, к сожалению, продолжает ухудшаться", - сказал он.

Ранее в интервью ТАСС Исламов сообщил, что без антикризисных мер угольная отрасль Россия могла бы в этом году лишиться 15% добычи или 65 млн тонн угля в год, 51 предприятие могло обанкротиться.

По словам замминистра, убытки сектора по итогам 2024 года составили 112 млрд рублей, кредиторская задолженность - 1,2 трлн рублей, а доля убыточных предприятий - 53%.

О мерах поддержки угольной отрасли

В начале июня в Минэнерго сообщили, что подкомиссия по финансовой устойчивости под руководством главы Минфина Антона Силуанова рассматривает возможность адресной поддержки 17 предприятий угольной отрасли. В числе мер - отсрочка по налогам и страховым взносам на более длительный период. Предприятиям угольной отрасли могут также предоставить адресные субсидии, направленные на снижение логистических издержек.

Кроме того, отсрочка по налогам и страховым взносам для угольных компаний, которая действует с 1 июня по 1 декабря этого года, может быть продлена в случае, если ситуация не будет улучшаться.

Ранее директор департамента Минэнерго Петр Бобылев заявил журналистам, что угольные компании для получения адресной поддержки должны соответствовать ряду критериев, среди которых уровень доказанной убыточности, долга и EBITDA.

В конце мая по итогам совещания о ситуации в угольной отрасли, которое провел премьер-министр РФ Михаил Мишустин, Минэнерго и Минфину поручили до 5 июня проработать и утвердить критерии, на основании которых будут приниматься решения о рассмотрении заявок по господдержке отраслевых угольных компаний.