Пока доступны две версии - точный и приближенный

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Yandex B2B Tech (бизнес-подразделение "Яндекс") внедрила технологию векторного поиска - поиска информации по смыслу в систему управления базами данных. Как отметили в пресс-службе бизнес-подразделения, технология позволит бизнесу ускорить развитие продуктов на базе искусственного интеллекта.

"Yandex B2B Tech выпустила новую версию системы управления базами данных YDB (Yandex Database - прим. ТАСС). В ней появился векторный поиск - технология, которая умеет искать не по ключевым словам, а по смыслу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что технология векторного поиска имеет ряд преимуществ, в том числе возможность установки неочевидных связей между объектами и поиск по разнородным данным, а также устойчивость к ошибкам и опечаткам.

По информации пресс-службы, новая технология в первую очередь пригодится компаниям, которые развивают продукты на базе искусственного интеллекта. Например, с ее помощью можно повысить точность рекомендаций товаров или качество ответов ИИ-ассистента. "Сейчас ИИ-ассистентов внедряют у себя компании практически из всех отраслей. Наша технология позволяет создавать ассистентов на архитектуре RAG (Retrieval-Augmented Generation) - когда ответ большой языковой модели дополняется данными из баз знаний. В таких базах может содержаться, например, документация к продукту или ответы поддержки. Векторный поиск позволяет находить в базах необходимую информацию и добавлять ее в ответы LLM. Это означает, что ассистент будет давать более полные, релевантные и актуальные ответы без какого-либо дообучения большой языковой модели", - отметил технический директор YDB Андрей Фомичев, чьи слова приводит пресс-служба.

В настоящее время доступны две версии векторного поиска - точный и приближенный.