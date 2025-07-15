На некоторых маршрутах отмечается, что в сервис поступает очень много заказов

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Стоимость поездки на такси в Москве днем во вторник выросла в среднем в 2-3 раза из-за непогоды, убедился корреспондент ТАСС.

"Заказов больше, чем машин. Из-за плохой погоды", - отмечается в приложении "Яндекс Go". На некоторых маршрутах отмечается, что в сервис поступает очень много заказов.

О непогоде также предупреждают при попытке взять в аренду электросамокат, в сервисе советуют кататься аккуратнее. В "Яндекс еде" сообщается, что доставка может быть дольше "из-за лабиринта луж".

ТАСС направил запрос в "Яндекс Go".

Ранее синоптики Гидрометцентра РФ распространили экстренное предупреждение, согласно которому с 10:00 мск и до конца суток местами в Москве и Московской области ожидается сильный ливень, гроза и крупный град. "При грозе шквалистое усиление ветра с порывами 18-23 м/с", - отмечают метеорологи. Также до полуночи в столице и Подмосковье действует оранжевый уровень опасности, символизирующий на прогностических картах опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.