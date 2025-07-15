В инициативе уже участвуют ключевые деловые объединения, такие как Ассоциация компаний розничной торговли, Ассоциация компаний интернет-торговли, "Союзмолоко", "Руспродсоюз", "Союзнапитки" и "Русбренд"

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператор системы "Честный знак", совместно с Минпромторгом и отраслевыми объединениями запускает сбор предложений бизнеса по оптимизации регулирования в сфере маркировки товаров. Об этом сообщили в пресс-службе ЦРПТ.

В инициативе на текущий момент участвуют ключевые деловые объединения, такие как Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), "Союзмолоко", "Руспродсоюз", "Союзнапитки" и "Русбренд", далее работу планируют расширить на взаимодействие с другими отраслевыми объединениями. Участники намерены выявить избыточные или устаревшие требования, затрудняющие работу компаний, а также подготовить предложения по их корректировке. Предполагается, что решения по снижению регуляторной нагрузки коснутся как отдельных товарных категорий, так и общего подхода к регулированию.

Свои предложения можно направить по снижению административной нагрузки в части отчетности и интеграции с госсистемами, оптимизации процессов внедрения цифровой маркировки, а также совершенствованию контрольно-надзорной деятельности.

"ЦРПТ призывает всех заинтересованных участников товаропроводящей цепи - союзы, ассоциации, производителей, импортеров, оптовые и розничные компании - включиться в процесс и направить свои предложения. Совместные усилия бизнеса, ЦРПТ и Минпромторга России направлены на выстраивание предсказуемой, технологичной и сбалансированной регуляторной среды, соответствующей задачам развития национальной экономики", - отметили в ЦРПТ.

Важность совместной работы

По мнению председателя президиума АКОРТ Станислава Богданова, розничная торговля готова активно участвовать в выработке решений.

"Мы видим потенциал для оптимизации - от упрощения процедур учета и вывода из оборота до гибкого подхода к срокам внедрения новых товарных групп. Уверен, что системная совместная работа позволит учесть позицию отрасли, снизить издержки и улучшить потребительский опыт", - сказал он.

В свою очередь президент АКИТ Артем Соколов добавил, что для электронной коммерции особенно важна автоматизация обмена данными между информационными системами.