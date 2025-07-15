В России углеродная маркировка будет пятиуровневой

Система мыслится как добровольная, "хотя стандарт маркировки придется в установленном порядке регистировать как национальный стандарт", отметил гендиректор "Карбон.Лаб" Михаил Юлкин

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Система углеродной маркировки продукции, разрабатываемая "Карбон.Лаб" и Экологическим союзом, будет включать пять уровней экологичности - от базового учета выбросов до "нулевого следа". Об этом ТАСС сообщил гендиректор "Карбон.Лаб" Михаил Юлкин.

Согласно концепции, которая имеется в распоряжении ТАСС, базовый уровень (серый знак маркировки) будет подтверждать расчет углеродного следа по международному стандарту ISO 14067. Следующая ступень - "лучшая половина рынка" (белый знак с зеленой окантовкой) - будет присваиваться продукции с выбросами ниже среднего по отрасли. Более строгие критерии у уровня "лидеры экологичности" (белый знак с двойной окантовкой), который получат товары из топ-10% по минимальным выбросам. Продукция с компенсированными выбросами будет отмечаться светло-зеленым знаком "углеродная нейтральность", а наименее вредные для климата товары - зеленым знаком "нулевой след".

"Концепция прошла всестороннее обсуждение, и что особенно важно - ни у кого не возникло сомнений в ее необходимости. Более того, ряд компаний, особенно производители упаковки, уже выразили готовность участвовать в пилотировании системы", - сообщил Юлкин. По его словам, после внесения финальных правок документ направлен Лиге зеленых брендов для окончательного согласования.

При этом он отметил, что на этом этапе система мыслится как добровольная, "хотя стандарт маркировки придется в установленном порядке регистировать как национальный стандарт".

Разработка стандарта ведется на фоне введения ЕС углеродного налога CBAM, что делает вопрос признания российской маркировки за рубежом особенно актуальным. Первыми маркировку смогут получить строительные материалы, металлы и упаковка - отрасли, наиболее зависимые от экспорта.