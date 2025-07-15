ГД приняла закон об освобождении участников СВО от госпошлин по судебным делам

Закон вступит в силу со дня официального опубликования

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, освобождающий участников специальной военной операции (СВО) от уплаты госпошлин по ряду судебных дел. Документ, инициированный группой депутатов и сенаторов от партии "Единая Россия", вносит поправки в Налоговый кодекс РФ.

При подаче заявлений в суд общей юрисдикции и мировым судьям при рассмотрении дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение, уплачивается государственная пошлина. В частности, к таким делам относятся установление факта родственных отношений, принадлежности правоустанавливающих документов лицу, признания отцовства, принятия наследства. Недавно по таким делам размер госпошлины был повышен с 200 рублей до 3 тыс. рублей.

"Как показал анализ сложившейся практики деятельности органов и организаций, предоставляющих бесплатную юридическую помощь участникам СВО и членам их семей, указанные граждане часто сталкиваются с необходимостью одновременного установления большого количества юридически значимых фактов (таких, как установление факта родственных отношений, факта признания отцовства, факта принятия наследства и места открытия наследства и других) в судебном порядке. Кроме того, к сожалению, для членов семей участников специальной военной операции востребованной является категория дел о признании гражданина безвестно отсутствующим или объявления гражданина умершим", - говорится в пояснительной записке.

Сложившаяся ситуация влечет существенные финансовые издержки и негативно отражается на материальном благополучии семей участников СВО, указывают авторы документа. Ко второму чтению, помимо участников СВО, освобождение госпошлин было распространено в том числе на военнослужащих органов ФСБ России, непосредственно выполняющих (выполнявших) задачи по обеспечению безопасности Российской Федерации на участках, примыкающих к районам проведения СВО, военнослужащих спасательных воинских формирований МЧС России; добровольцев и др.).

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.