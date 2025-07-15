Сроки увеличиваются на три года

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о продлении эксперимента по партнерскому финансированию (исламскому банкингу) на три года - до 1 сентября 2028 года. Документ инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Также закон расширяет перечень сделок (операций) партнерского финансирования - участники эксперимента смогут проводить операции (сделки) взаимного страхования имущественных интересов членов обществ взаимного страхования, открывать и вести банковские счета физических и юридических лиц, переводить денежные средства по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам.

Закон предусматривает расширение оснований отказа во внесении сведений о заявителе в реестр участников эксперимента и исключения сведений об участнике эксперимента из реестра участников эксперимента, в том числе при наличии признаков отсутствия его финансовой устойчивости.

О стандартах партнерского финансирования

Закон также предусматривает механизм разработки и утверждения стандартов партнерского финансирования по стандартам, создаваемым Ассоциацией кредитных организаций с привлечением участников эксперимента. При этом предполагается представление разработанных и утвержденных стандартов на согласование в Банк России в пределах его компетенции.

Правительство РФ наделяется полномочиями устанавливать индикаторы мониторинга проведения эксперимента, исходя из которых экспертный совет по исламскому банкингу проводит такой мониторинг. По результатам проведенного мониторинга экспертный совет будет подготавливать и представлять в правительство РФ предложения о целесообразности внесения изменений в законодательство РФ.

Также предусматриваются требования к рекламе деятельности участников эксперимента.

"Законопроект призван обеспечить корректное и единообразное применение правил партнерского финансирования и повышение прозрачности, эффективности и привлекательности инструментов партнерского финансирования, в том числе для иностранных инвесторов (включая страны - члены Организации исламского сотрудничества). Для такой донастройки и оценки ее эффективности требуется время, ввиду чего оправдано продление срока эксперимента", - говорится в пояснительной записке.

Как пояснил член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин ("Единая Россия"), продление эксперимента по партнерскому финансированию - важный шаг в развитии альтернативных финансовых инструментов в России. "За время действия эксперимента бизнес получил новые возможности для привлечения инвестиций без избыточного бюрократического давления, а инвесторы - дополнительные механизмы защиты своих интересов. Однако трех лет оказалось недостаточно для полноценной оценки всех аспектов этой модели. Новый срок позволит более тщательно проанализировать эффективность механизма, выявить возможные риски и доработать регулирование перед масштабированием на всю страну", - подчеркнул он.