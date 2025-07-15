По данным ЕГРЮЛ, 100% в компании перешли Росимуществу

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Управляющая компания "ЮГК" перешла в собственность государства, следует из данных ЕГРЮЛ.

По данным реестра, 100% в компании перешли Росимуществу. Соответствующие изменения были внесены в реестр 15 июля.

11 июля Советский районный суд Челябинска в закрытом режиме удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций "Южуралзолота", принадлежащих Константину Струкову. О подаче иска сообщал ТАСС источник в Генпрокуратуре. По его данным, в иске отмечается, что Струков, являясь с 2000 года депутатом заксобрания региона, а с 2017 года - заместителем председателя заксобрания, в нарушение запрета заниматься предпринимательской деятельностью через процедуру банкротства завладел имуществом ранее возглавляемой им компании "Южуралзолото", создав ПАО "Южуралзолото группа компаний" (ПАО "ЮГК"). В иске замгенпрокурора РФ требовал обратить в собственность государства 100% долей в ООО "Управляющая компания "ЮГК" и акции ПАО "ЮГК", принадлежащие Струкову и его дочери.