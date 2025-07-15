Как пояснил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, Конституционный суд России постановил внести ясность в уточнение срока опубликования в ЕФРСБ сообщений о завершении конкурсного производства

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, устраняющий неопределенность в порядке исчисления срока для публикации отчета по итогам конкурсного производства в рамках процедуры банкротства. Документ был инициирован правительством РФ.

Закон разработан во исполнение постановления Конституционного суда РФ от 7 октября 2024 года и направлен на урегулирование вопроса о дате, с которой исчисляется десятидневный срок для исполнения арбитражным управляющим обязанности по включению в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ) сообщения о завершении процедуры, применяемой в деле о банкротстве. Устанавливается, что указанный срок исчисляется с даты вынесения арбитражным судом судебного акта о завершении соответствующей процедуры, применяемой в деле о банкротстве.

Ко второму чтению был уточнен перечень сведений, подлежащих обязательному опубликованию в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве гражданина.

Как пояснил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, (фракция "КПРФ"), Конституционный суд России постановил внести ясность в уточнение срока опубликования в ЕФРСБ сообщений о завершении конкурсного производства. "До принятия данного закона в законодательстве не были точно урегулированы вопросы, с какого времени исчисляется 10-дневный срок для опубликования в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ) сообщения о том, что процедура конкурсного производства завершена? С даты внесения в ЕГРЮЛ записи о ликвидации должника или с даты принятия арбитражным судом определения о завершении конкурсного производства? Следовательно, арбитражный управляющий мог получить штраф ни за что, который оформлялся как за неисполнение обязанностей публиковать в ЕФРСБ указанные выше сведения. Принятый сегодня закон решает эту задачу", - подчеркнул Гаврилов.