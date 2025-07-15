В соответствии с указом закон действует, если государство намерено вмешаться "в законный и суверенный выбор Бразилии" путем применения или "угрозы одностороннего применения торговых, финансовых или инвестиционных мер"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 15 июля. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва издал указ, позволяющий приостановить концессии американским предпринимателям в случае ввода Соединенными Штатами пошлин на бразильские товары в размере 50% с 1 августа.

Опубликованный в правительственном вестнике указ поясняет механизм вступления в силу Закона об экономической взаимности, принятого бразильскими властями в апреле. Уточняется, что в соответствии с указом закон действует, если государство намерено вмешаться "в законный и суверенный выбор Бразилии" путем применения или "угрозы одностороннего применения торговых, финансовых или инвестиционных мер".

Указ также предполагает создание особого комитета для выработки ответных мер на пошлины США. "В качестве первой задачи комитет выслушает предпринимателей, чтобы определить последствия объявления президентом США тарифов в размере 50% на все товары, импортируемые из Бразилии", - написал Лула да Силва в X.

Ранее президент США Дональд Трамп объяснил введение пошлин на бразильские товары дефицитом Соединенных Штатов в двусторонней торговле. Бразильский лидер уже назвал эти заявления абсурдными. Он также указал, что власти страны ответят на тарифы США на основе Закона об экономической взаимности.