Речь идет об "уникальной продукции, не имеющей российских аналогов, и выпуск которой необходимо освоить", отметил председатель правительства РФ Михаил Мишустин

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Не менее 765 млрд рублей будет направлено на обеспечение федерального проекта "Производство самолетов и вертолетов" в следующие шесть лет. Средства должны быть потрачены на создание отечественных конкурентоспособных разработок в авиаотрасли, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии кабмина, посвященной развитию авиапрома.

"Чтобы обеспечить независимость российской гражданской авиации сформирован профильный федеральный проект "Производство самолетов и вертолетов", - напомнил премьер. - На его реализацию в течение шести лет планируется выделить из федерального бюджета суммарно 765 млрд рублей, прежде всего на создание воздушных судов, конкурентоспособных двигателей, радиоэлектронной аппаратуры, различных технических систем и всего перечня наукоемкого оборудования".

Речь идет, заметил Мишустин, об "уникальной продукции, не имеющей российских аналогов, и выпуск которой необходимо освоить".

Премьер добавил, что в правительстве рассчитывают на слаженные действия производственников и научных учреждений, конструкторских бюро.