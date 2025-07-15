Премьер-министр РФ также указал, что нужно актуализировать и график поставок воздушных судов по годам - исходя из конкретной текущей ситуации

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Комплексная программа развития авиационной отрасли до 2030 года нуждается в обновлении, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на профильной стратегической сессии.

"Чтобы оказать системную поддержку строительству и модернизации заводских площадей, правительством три года назад была утверждена комплексная программа развития авиационной отрасли до 2030 года. С учетом новых вызовов она нуждается в пересмотре", - сказал он.

Мишустин указал, что нужно актуализировать и график поставок воздушных судов по годам - исходя из конкретной текущей ситуации.

Премьер предложил детально проанализировать текущий статус каждого проекта, достигнутые результаты, а также существующие вызовы и выработать решения, которые позволят выйти на крупносерийное производство воздушных судов полного цикла.

"Наша страна обладает достаточным технологическим потенциалом, всеми ресурсами, чтобы совершить кардинальный прорыв в сфере авиастроения. Как следствие, обеспечить нашим гражданам гарантированные возможности для удобных перелетов - комфортных и безопасных", - подытожил глава кабмина.