Премьер-министр России отметил, что следует довести до завершения опытно-конструкторские работы по всем реализуемым программам

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Самолеты МС-21 и "Байкал" должны быть готовы к серийному выпуску не позднее конца 2026 года. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на профильной стратегической сессии.

"МС-21 и "Байкал" должны быть готовы к запуску в серию, соответственно, по планам, которые у нас есть в октябре и декабре следующего года", - отметил он.

Мишустин также указал, что следует довести до завершения опытно-конструкторские работы по всем реализуемым программам. "Предварительные результаты есть. В частности, вчера была успешно протестирована работа бортового радиоэлектронного оборудования в ходе летных испытаний нашего флагмана МС-21. Впервые поднялась в воздух лаборатория на базе Як-40 с двигателем ВК-800, который будет устанавливаться на самолеты для местного сообщения. Это "Байкал" и совместный с белорусами самолет "Освей", - уточнил премьер.

По данным Минпромторга, окончание сертификации обновленного суперджета с двигателем ПД-8 ожидается не позднее декабря 2025 года, добавил Мишустин. "Совсем недавно, напомню, он совершил перелет из Комсомольска-на-Амуре уже в Жуковский. [Ожидается сертификация] и регионального лайнера Ил-114, с которым подробно мы ознакомились на прошлой неделе, посещая в Екатеринбурге "Иннопром", - уточнил глава кабмина.

В новость внесена правка (15:23 мск) - передается с исправлением названия самолетов.