Россия в июне увеличила добычу нефти на 41 тыс. б/с

Добыча ограничена сделкой ОПЕК+

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Россия в июне нарастила добычу нефти - на 41 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 9,025 млн б/ с, но добывала ниже плана ОПЕК+ с учетом компенсаций и добровольных сокращений на 25 тыс. б/с. Это следует из данных, представленных в июльском отчете Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК).

Россия в июне должна была добывать 9,05 млн б/с нефти с учетом всех добровольных сокращений и обязательств по компенсации перепроизводства. В июне Россия должна была компенсировать 111 тыс. б/с сверхдобычи. Таким образом, добыча оказалась ниже плана на 25 тыс. б/с.

В мае Россия добывала также ниже договоренностей ОПЕК+ - на 14 тыс. б/с. Согласно данным ОПЕК, добыча нефти РФ во втором квартале 2025 года составила в среднем 8,996 млн б/с против 8,972 млн б/с в первом квартале.

В настоящее время добыча нефти в России ограничена сделкой ОПЕК+. С начала 2024 года по март 2025 года базовая квота России на добычу с учетом добровольных ограничений составляла 8,978 млн б/с. Этот показатель не учитывал обязательства по компенсации перепроизведенных объемов.

С апреля 2025 года Россия, согласно плану ОПЕК+, приступила к росту добычи, этот показатель будет постепенно увеличиваться каждый месяц. Пока восстановление добычи рассчитано до сентября 2026 года, однако уже на май, июнь и июль ОПЕК+ ускорили планы по росту производства. На все три месяца предусмотрено увеличение добычи, эквивалентное изначальному трехмесячному плану.