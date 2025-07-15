В судебном заседании 22 мая суд перешел к рассмотрению дела в закрытом режиме

ЧЕЛЯБИНСК, 15 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Челябинской области в закрытом судебном заседании удовлетворил иск компании "Новатэк-Челябинск" к Челябинскому металлургическому комбинату (ЧМК) о взыскании многомиллионного долга за поставку газа, следует из материалов в картотеке суда.

"Резолютивная часть решения суда первой инстанции - иск удовлетворить полностью", - сказано в картотеке.

Отмечается, что в судебном заседании 22 мая суд перешел к рассмотрению дела в закрытом режиме. Ранее в материалах суда говорилось, что ответчик частично погасил заявленную задолженность, то есть уменьшил долг на 500 млн рублей, что подтверждается платежными поручениями.

Со ссылкой на пресс-службу суда 10 апреля сообщалось, что суд принял к производству иск компании "Новатэк-Челябинск" к Челябинскому металлургическому комбинату на сумму свыше 932 млн рублей. По информации пресс-службы, истец требует с ответчика задолженность за газ, поставленный с 1 по 31 января 2025 года. Также истец просит взыскать расходы по уплате государственной пошлины.