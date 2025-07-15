"Восьмерка" ОПЕК+ в июне превысила план добычи нефти на 408 тыс. б/с

Основным "нарушителем" договоренностей стал Казахстан

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Восемь стран ОПЕК+, добровольно сокращающих добычу нефти, в июне нарастили производство на 394 тыс. б/с вместо запланированных 411 тыс. б/с, но при этом добывали на 408 тыс. баррелей в сутки (б/с) выше согласованного плана с учетом добровольных компенсаций, следует из данных, опубликованных в июльском отчете ОПЕК.

В июне восемь стран ОПЕК+ должны были нарастить добычу нефти по сравнению с маем на 359 тыс. б/с с учетом обязательств по компенсации сверхдобычи, до 30,944 млн б/с. Однако реально добыча выросла на 394 тыс. б/с, до 31,352 млн б/с. Таким образом, превышение плана составило 408 тыс. б/с.

Основным "нарушителем" договоренностей стал Казахстан, который добывал в июне на 479 тыс. б/с выше своей квоты с учетом компенсаций. Россия при этом добывала меньше плана на 25 тыс. б/с, ОАЭ - на 29 тыс. б/с, Саудовская Аравия - на 11 тыс. б/с.

Остальные страны "восьмерки" (Ирак, Оман, Кувейт и Алжир) довели уровень добычи близко к своим квотам.

С начала 2024 года Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Ирак, Казахстан, Оман и Алжир добровольно сокращали добычу нефти суммарно на 2,2 млн б/с. С апреля 2025 года они начали постепенно возвращать на рынок сокращенные баррели. При этом в мае, июне и июле страны ОПЕК+ решили отклониться от изначально утвержденного плана и ускорить рост добычи до 411 тыс. б/с (без учета компенсаций) на каждый месяц.